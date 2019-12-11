Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - NUR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - NUR - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - NUR

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarın yakalanmaya başlandığını belirterek, "Rusya ve Türkiye tarafının durumdan memnun olduğunu düşünüyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarın yakalanmaya başlandığını belirterek, "Rusya ve Türkiye tarafının durumdan memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD askerleri ve diğer Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Suriye'yi terk etmeleri gerektiğini dile getiren Lavrentyev, ancak bu şekilde Kürtler ile rejim arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin mümkün olduğunu söyledi.

Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarlaşmayı gözlemlediklerini ifade ederek, "Rusya ve Türkiye tarafının bu durumdan memnun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul zirvesinde ikili iş birliği, Suriye'deki durumla ilgili koordinasyon ve etkileşim konularının tartışılacağını aktaran Lavrentyev, ayrıca uluslararası konferansın yapılmasıyla ilgili konunun da konuşulacağına dikkati çekti.

Lavrentyev, bugüne kadar Türkiye ile İdlib çatışmasızlık bölgesi ve Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgenin oluşturulmasıyla ilgili iki memorandum imzalandıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin Suriye'ye komşu olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - NUR

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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