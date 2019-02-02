Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, ABD
ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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