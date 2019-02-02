Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (Inf)..., System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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