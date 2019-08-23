Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin...

20 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin..., System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
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