Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib'te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:57 Kaynak: İHA
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