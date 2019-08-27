Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib'te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib'te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Suriye, Astana, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:57 Kaynak: İHA
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