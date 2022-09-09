Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü - Son Dakika
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü

09.09.2022 18:22
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğinin (AB) limanları üzerinden Rus gübresinin sevk edilmesine izin vermediğini belirterek, "Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğinin (AB) limanları üzerinden Rus gübresinin sevk edilmesine izin vermediğini belirterek, " Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez." dedi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Rusya'nın bu yılın mayıs-ağustos döneminde 6,6 milyon ton tahıl ihraç ettiğini anlatan Putin, "Bunun 6,3 milyon tonu Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine gönderildi. Yıl sonuna kadar 30 milyon tahıl ihraç edeceğiz ve bunu 50 milyon tona çıkarmaya da hazırız." diye konuştu.

Putin, AB'nin Rus gübresinin sevkiyatlarına yönelik kısıtlamalarını eleştirerek, "Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yönelik bu ayrımcılık kabul edilemez. Rus gübre üreticileri, Avrupa limanlarında atıl durumda bekleyen yüz binlerce ton gübreyi ihtiyacı bulunan gelişmekte olan ülkelere göndermeye hazır." ifadelerini kullandı.

AB'nin Rus gübresine yönelik yaptırımları kaldırdığını anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Ancak, AB Komisyonu 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bizim gübrelerimizi sadece AB ülkelerinin alabileceğini duyurdu. Gübremizin Avrupa limanlarından Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya sevkiyatı hala yasak."

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Latin Amerika, Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile tarım ürünü sevkiyatlarını görüştü - Son Dakika

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