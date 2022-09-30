Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife telefonda görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife telefonda görüştü

30.09.2022 22:46
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in, Bahreyn Kralı Al Halife ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

İki ülkenin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki durumla ilgili yaklaşımlarının birbirine yakın olduğuna dikkat çekildiği görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden iş birliğinin kurulacağı belirtildi.

Görüşmede, Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesine ilişkin belgelerin imzalanmasıyla ilgili bilgi verdi ve Rus tarafının Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Bahreyn, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bahreyn Kralı Al Halife telefonda görüştü - Son Dakika
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