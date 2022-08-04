Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü

04.08.2022 15:24
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyinde, yarın gerçekleşecek Rusya-Türkiye zirvesini ve Karabağ'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık ettiği Rusya Güvenlik Konseyinde, yarın gerçekleşecek Rusya- Türkiye zirvesini ve Karabağ'daki son gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında Soçi'de gerçekleşecek görüşme öncesinde Rusya-Türkiye ilişkileri ele alınırken, Karabağ'daki son gelişmeler de istişare edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Putin'in Karabağ'daki son gelişmeleri yarınki görüşmede ele alabileceklerini söylemişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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