Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi"

24.02.2022 19:36
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı. Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar. Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

(İHA)

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi' - Son Dakika


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