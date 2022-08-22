Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi

22.08.2022 16:40
Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dugin ailesine Darya Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dugin ailesine Darya Dugina'nın bombalı saldırıda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesinde patlatılması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Dugin ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Putin, mesajında, Dugina'nın acımasız bir suça kurban gittiğini vurgulayarak "Aşağılık, acımasız bir suç hakiki bir Rus kalbi olan parlak, yetenekli, kibar, sevgi dolu, sempatik ve açık yürekli Darya Dugina'nın ömrünü kısalttı. Gazeteci, bilim insanı, filozof, askeri muhabir olarak, dürüstçe, insanlara ve ana vatana hizmet etti. Eylemleri, Rus vatanseveri olmanın ne demek olduğunu kanıtlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

YORUMLAR
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Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina açıklaması: Suikasti Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk gerçekleştirdi Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina açıklaması: Suikasti Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk gerçekleştirdi Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı Dugin, kızının bombalı saldırıda ölmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı
Kaynak: AA

Aleksandr Dugin, Vladimir Putin, Darya Dugina, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Darya Dugina cinayeti nedeniyle Dugin ailesine taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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