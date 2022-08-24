Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

24.08.2022 11:42
Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan tarafının inisiyatifi ile Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Karabağ çevresindeki durum ele alındı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan üçlü anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının öneminin teyit edildiği görüşmede, bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barış gücünün rolü vurgulandı.

Görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konuların ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü - Son Dakika
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