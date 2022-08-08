Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü

08.08.2022 20:09
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ele alındı.

Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda görüştü - Son Dakika
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