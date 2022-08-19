Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı

19.08.2022 17:52
Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesi Fransa tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti.

Ukrayna konusunun çeşitli yönlerinin ele alındığı görüşmede, Putin, Ukrayna askerlerinin sistematik olarak Zaporijya Nükleer Santrali sahasına ateş ettiğini ve bunun geniş bölgelerde radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi yarattığını ifade etti.

Her iki devlet başkanı nükleer santralde gerçek durumu değerlendirecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesinin önemine dikkati çekti. Putin, Rus tarafının UAEA'dan gelecek müfettişlere gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi uzmanlarını Ukraynalı esirlerin öldürüldüğü Yelenovka'daki gözaltı merkezindeki durumu görmeleri için davet ettiklerini de hatırlatan Putin, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihraç edilmesi, Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına ihraç edilmesine yönelik "paket" anlaşmanın uygulanması hakkında bilgi verdi.

Putin, Rus ihracatının önünde hala engeller olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlamadığına işaret etti.

Putin ve Macron, gündemdeki diğer konularda temasların devam etmesi konusunda anlaştı.

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda değerlendirmelerde bulundu Açıklaması BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda değerlendirmelerde bulundu Açıklaması Guterres: 'Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait' Guterres: 'Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna'ya ait'
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Putin, Macron ile Ukrayna meselesini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement