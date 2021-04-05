Putin, yeniden Devlet Başkanı adayı olabilmesinin önünü açan yasayı onayladı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki dönem daha Devlet Başkanı adayı olabilmesinin önünü açan ve Duma'da kabul edilen yasayı onayladı.

Rusya'da geçtiğimiz yıl temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki dönem daha Devlet Başkanlığına aday olabilmesinin önünü açan yeni anayasa teklifi, halkın yüzde 77.9'unun katılım sağladığı referandum sonucunda halkın onayını almıştı. Bu doğrultuda mart ayı sonunda anayasa teklifi, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'nın genel kurul toplantısında milletvekillerinin oyuyla kabul edilmişti. Anayasa teklifi, Duma'da kabul edilmesinin ardından Devlet Başkanı Putin'in onayını bekliyordu.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in kendisinin yeniden aday olabilmesinin önünü açan yasayı onayladığı kaydedildi. Onaylanan yeni yasaya göre Putin, 2024 yılında yapılacak olan Devlet Başkanlığı seçimlerinin yanı sıra, 2030 yılında yapılacak seçimlerde de aday olabilecek. Putin, bu seçimleri de kazanması halinde 2036 yılına kadar başkanlık koltuğunda oturacak. - MOSKOVA