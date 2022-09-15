Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Caparov ile görüşmede, stratejik ortak Kırgızistan'ın Rusya'ya yakın bir ülke olduğunu ve birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşta birlikte çalıştıklarını belirtti.

Rusya'nın Kırgızistan'ın ticaret ve ekonomide önde gelen ortağı olmaya devam ettiğini belirten Putin, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'a ekonomik destek sağlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 20 milyon dolar mali yardımda bulunduk. Bu yıl da Kırgızistan'da sınırda yaşanan trajik olaylar nedeniyle zarar gören sosyal altyapı için bir buçuk milyon dolar daha ayrıldı. Bunu elbette son trajik olayları da göz önünde bulundurarak yapacağız".

Caparov da Putin ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rusya geleneksel olarak bizim önde gelen ticari ve ekonomik ortağımız ve ana stratejik müttefikimizdir." ifadesini kullandı.

"Bu görüşmenin, Rusya ile Kırgızistan arasında karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına eminim." diyen Caparov, bu yılın ilk yarısında, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi geçen yıla göre ikiye katlandı. Kırgız-Rus Kalkınma Fonu'nun desteğiyle de yatırım projeleri başarıyla uygulanmaktadır. Fon, bugüne kadar toplam 440 milyon dolarlık 3 bin 200 projeyi onayladı. Rusya tarafından 2023 yılında 5 okul, 2024'te 4 okul yapılacak." diye konuştu.