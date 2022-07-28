Rusya: Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün militan sayısı 6 bine ulaştı - Son Dakika
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Rusya: Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün militan sayısı 6 bine ulaştı

28.07.2022 13:26
Rusya: Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün militan sayısı 6 bine ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da DEAŞ terör örgütüne üye militan sayısının 3 kat artarak 6 bine ulaştığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da DEAŞ terör örgütüne üye militan sayısının 3 kat artarak 6 bine ulaştığını söyledi.

Kabulov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin eylemlerini değerlendiren Kabulov, Taliban'ın ülkeyi yönetmek için "birleştirici" ideolojiye henüz sahip olmadığına işaret etti.

Kabulov, "Taliban yönetim temsilcilerinden çok yönlü açıklamaları sık sık duyuyoruz. Bu, söz konusu rejimin siyasette birleştirici ideolojisinin olmadığının göstergesidir. Bu olmadan, sağlam, güçlü ve etkili yönetim bulmak çok zor." dedi.

Öte yandan, Kabulov, Afganistan'da mevcut yönetime karşı askeri denge oluşturabilecek muhalif gücün olmadığını belirtti.

"Taliban, terörle mücadele etmek için yeterli mali kaynağa sahip değil"

Afganistan'daki DEAŞ terör örgütü konusuna değinen Kabulov, söz konusu örgüte üye militan sayısının arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların sayısı 6 bine ulaştı. Taliban'ın iktidara gelmesi ve DEAŞ'e karşı sert adımlar atmasının ardından, militanların sayısı 2 bin civarında idi. Yani 3 kat artış söz konusu. Bu, Afganistan'daki durumun gelişiminin en olumsuz yanı. Çünkü, DEAŞ'lılar, eskiden olduğu gibi sadece Afganistan'ı değil, komşu ülkeleri de istikrarsızlaştırma eğilimindeler."

Taliban'a yaptırımların uygulandığına dikkati çeken Kabulov, "Taliban, yaptırımlar nedeniyle terörle mücadele güçlerinin savaş kabiliyetini ve mali durumunu uygun düzeyde desteklemek için yeterli kaynağa sahip değil." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Afganistan'da DEAŞ terör örgütünün militan sayısı 6 bine ulaştı - Son Dakika

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