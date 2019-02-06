Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk İş Adamları İçin Vizeyi Kaldırma Kararı Aldığı...
34 dakika önce
IHAAW160148-GEN/06-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk iş adamları için vizeyi kaldırma kararı aldığı duyuruldu.
IHAAW160148-GEN/06-02-2019
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk iş adamları için vizeyi kaldırma kararı aldığı duyuruldu. 06.02.2019 16: 01: 48 TSI
NNNN - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: İHA
Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor
Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı
Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı