Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk İş Adamları İçin Vizeyi Kaldırma Kararı Aldığı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk İş Adamları İçin Vizeyi Kaldırma Kararı Aldığı...

34 dakika önce

IHAAW160148-GEN/06-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk iş adamları için vizeyi kaldırma kararı aldığı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk İş Adamları İçin Vizeyi Kaldırma Kararı Aldığı..., System.String[]
IHAAW160148-GEN/06-02-2019

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk iş adamları için vizeyi kaldırma kararı aldığı duyuruldu. 06.02.2019 16: 01: 48 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Güncel
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