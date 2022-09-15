Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

15.09.2022 14:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Reisi ile görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin her yönde geliştiğini belirtti.

İran'ın ŞİÖ'nün tam üyesi olmasını sağlamak için her şeyi yaptıklarına dikkati çeken Putin, diğer ortakların da İran'ın başvurusunu desteklediğini kaydetti.

Putin, "Geriye son formalite kalıyor, aslında bu sadece bir formalitedir ve İran zaten bu ciddi, büyük ve yetkili uluslararası örgüte katılıyor. Bundan çok mutluyuz." diye konuştu.

Yüksek teknoloji alanları da dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki iş birliğinin olumlu yönde geliştiğini ifade eden Putin, 9 Ağustos'ta Rus işletmeleri tarafından İran'ın siparişi üzerine üretilen Hayyam uydusunun Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığını anımsattı.

Rusya ile İran arasında ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine geçişini sağlayacak yeni bir büyük anlaşmanın çalışmasının son aşamasında olduğunu bildiren Putin, karşılıklı ticaretin geçen yıl yüzde 81 arttığını ve bu yılın ilk beş ayında yüzde 30 daha arttığını söyledi.

Putin, hükümetler arası komisyonun aktif çalıştığını ifade ederek gelecek hafta iş çevrelerinden oluşan bir Rus heyetini İran'a göndereceklerini, buna yaklaşık 80 Rus şirketi temsilcisinin katılacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi - Son Dakika

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