Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye 'deki temaslarının ardından Türkiye 'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Şahin BOZKURT/ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul 'a geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti