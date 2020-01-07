Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Şahin BOZKURT/ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
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