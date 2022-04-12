Putin "Müzakereler çıkmaza girdi" - Son Dakika
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Putin "Müzakereler çıkmaza girdi"

12.04.2022 16:20
Putin "Müzakereler çıkmaza girdi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Rusya- Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini söyleyerek, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nü ziyaret etti. Liderlerin uzay üssünü ziyaretinin ardından iki devlet lideri, basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Ukrayna'ya dair açıklama yapan Putin, "Bugün kulağa garip gelse de, bunu hep söyledim. Biz üç aynı halkız. Ukrayna, Belarus ve Rusya. Bize omuz verecek biri varsa bunun Belarus olacağından hiç şüphemiz yoktur. Ukrayna'da olanlar bir trajedi, fakat Rusya'nın bundan başka seçeneği yoktu. Ancak Aleksandr Lukaşenko başka bir seçeneğimiz olmadığını söyledi. Evet, başka bir seçeneğimiz yoktu. Tek soru işareti ne zaman başlayacağıydı" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA TARAFI İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMALARINDAN ÇEKİLDİ"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kendisine Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlarla ilgili bazı belgeler sunduğunu söyleyen Putin, "Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna'ya sunulan ve Ukrayna tarafının sunduğu güvenlik garantilerinin Kırım, Sivastopol ve Donbass topraklarını içermediği konusunda İstanbul'daki toplantıda belirli düzeyde anlaşmalara varıldı. Görüldüğü gibi müzakere sürecinin devamı için şartları oluşturmaya yönelik adımlar attık. Bunun karşılığında Buça'daki provokasyonlarla karşılaştık ve en önemlisi Ukrayna tarafı İstanbul'daki anlaşmalardan çekildi. Kırım, Sivastopol ve Donbass üzerindeki ilişkilerin düzenlenmesi konuları bu anlaşmalar çerçevesinden çıkarılıyor. Yani onlar hepimizle beraber bu çıkmaza geri döndüler" dedi.

"HER ZAMAN YANLIŞ HESAP YAPIYORLAR"

Batı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları Rusya'nın iç siyasetine müdahale olarak yorumlayan Putin, "Onlar, uygulanan Rusya Federasyonu'ndaki iç siyasi süreçlere yansımasını istediler. Her zaman yanlış hesap yapıyorlar, zor koşullarda Rus halkının her zaman birleştiğinin farkında değiller. Bunu görecekler. Rus ekonomisinin bazı alanlarında sorunlar olacak ancak bu zorluklarla başa çıkacağız. Batı ülkelerinin Rus karşıtı histerisi kendini hissettiriyor. Ancak zaman her şeyi yerine koyacaktır. İnsanlar artan benzin, gıda fiyatları, artan enflasyon ve benzeri görülmemiş sorun ile karşı karşıya kaldıklarında bu da iç siyasi süreçlerine olumsuz bir şekilde yansıyacak" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Putin Müzakereler çıkmaza girdi
Putin Müzakereler çıkmaza girdi
Putin Müzakereler çıkmaza girdi
Putin Müzakereler çıkmaza girdi
Putin Müzakereler çıkmaza girdi

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Kaynak: İHA

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