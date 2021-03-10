Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir"
10.03.2021 17:37
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir" -"Yeni bir dönem başlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir"
-"Yeni bir dönem başlıyor. 4 ünite kurulacak. Personelin sağlık güvenliği için tedbirler alınıyor. Biz zamanlamayı tutturmaya önem veriyoruz. enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak"
MERSİN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesi'nin temel atma töreninde konuştu.
Son Dakika Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi