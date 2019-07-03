Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya...

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya..., System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
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