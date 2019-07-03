Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya...
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı. - MOSKOVA
Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi
Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı
CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!