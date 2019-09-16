Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar...

26 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür"

Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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