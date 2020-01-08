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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek.
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek." - İSTANBUL
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