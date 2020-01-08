Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek.

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Rus doğalgazı Türkiye üzerinden Balkanlara sevk edilecek. Rusya ve Türkiye birçok projeyi hayata geçirecek." - İSTANBUL

Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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