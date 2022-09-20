Putin'den Ukrayna'daki Batılı silahların incelenerek Rus silahlarının geliştirilmesi talimatı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'den Ukrayna'daki Batılı silahların incelenerek Rus silahlarının geliştirilmesi talimatı

20.09.2022 18:04
Putin'den Ukrayna'daki Batılı silahların incelenerek Rus silahlarının geliştirilmesi talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna karşı kullanmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların incelenerek hızlı ve verimli bir şekilde Rus silahlarının geliştirilmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna karşı kullanmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların incelenerek hızlı ve verimli bir şekilde Rus silahlarının geliştirilmesini istedi.

Putin, Rus savunma sanayisi yöneticileri ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, ülkenin içinde bulunduğu durum, zorluk ve tehditler göz önüne alındığında savunma sanayi işletmelerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki Rus birliklerinin silah, teçhizat ve mühimmat tedarikini ele alacaklarını aktaran Putin, Ukrayna'da "özel askeri operasyonda" Rus silahlarının yüksek verim gösterdiğini dile getirdi.

Putin, " Kiev'deki mevcut rejimi desteklemek için neredeyse tüm NATO cephaneliği stokları gönderiliyor. Bu, bize karşı kullanılan ve orada olan cephanelikleri incelememiz gerektiği, yeteneklerimizi niteliksel olarak artırmamız ve kazanılan deneyime dayanarak ekipmanımızı, gerektiğinde silahlarımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu süreç normaldir ve elbette kullanılmalıdır. Bu mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde yapılmalıdır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rusya'nın 'kısmi askeri seferberlik' ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor Rusya'nın 'kısmi askeri seferberlik' ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız Rusya 'kısmi askeri seferberlik' ilan etti! Putin'den 'Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek' açıklaması Rusya 'kısmi askeri seferberlik' ilan etti! Putin'den 'Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek' açıklaması
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Ukrayna'daki Batılı silahların incelenerek Rus silahlarının geliştirilmesi talimatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'den Ukrayna'daki Batılı silahların incelenerek Rus silahlarının geliştirilmesi talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement