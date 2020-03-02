Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok' dedi. - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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