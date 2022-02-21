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Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı - Son Dakika

Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı

21.02.2022 22:37
Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi.

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Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Donbass'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbass'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı - Son Dakika


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