Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu." - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu.' - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu."

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu." - MOSKOVA

Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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