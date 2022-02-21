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Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır" - Son Dakika

Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır"

21.02.2022 22:00
Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır"

Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır.

Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Bağımsızlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin, 'Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır" - Son Dakika
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