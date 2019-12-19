Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da... - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 'Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da... - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da...

7 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova'da görüşeceğim." - MOSKOVA

Vladimir Putin, Moskova, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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