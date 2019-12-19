Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin : "Türk heyeti ile Libya konusunu önümüzdeki günlerde Moskova 'da görüşeceğim." - MOSKOVA

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek

Libya, Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatına onay verdi