Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor"

27.09.2022 14:18
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın yoksul ülkeler yerine Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiğini belirterek, "Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın yoksul ülkeler yerine Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiğini belirterek, "Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor." dedi.

Putin, video konferans yöntemiyle Rusya'nın tarım sektörüne dair yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda konuştu.

Rusya'nın bu yıl 138 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirdiğini anlatan Putin, "Yıl sonu itibarıyla hasadın 150 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu Rusya tarihinde rekor bir seviye olacak. Böylece mevcut zor durumda, kendi ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayacağız ve ihracatı artırmak için ek bir kaynak elde edeceğiz." dedi.

Rus tahılı ve gübresinin sevkiyatına ilişkin zorlukların devam ettiğine dikkati çeken Putin, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, birkaç yıldır yaşanan küresel gıda krizini derinleştirme tehdidi yaratıyor. Bazı ileri gelen ülkelerin mali ve gıda politikaları nedeniyle mevcut durumu yaşıyoruz ve bunun tüm sorumluluğu da Batı'ya aittir." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarının ise yoksul ülkelere gitmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"23 Eylül itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan 203 gemiden yalnızca 4'ü yoksul ülkelere gitti. Geçen hafta pazartesiden cumaya kadar ayrılan 46 gemiden 14 gemi arabulucu ülke Türkiye'ye, kalan 32 gemiden 25'i ise AB'ye gitti. Bunlar en fakir ülkeler mi? Bu tümüyle bir kandırmacadır. Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor. Bu koşullar altında, gıda güvenliğimizi sağlamalı, ekipman, makine ve tohum dahil olmak üzere ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmalıyız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor' - Son Dakika

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