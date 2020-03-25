Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 önlemlerini açıkladı - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 önlemlerini açıkladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari izinli sayılacağını ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Kovid-19 önlemlerini açıkladı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari izinli sayılacağını ilan etti.

Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında Kovid-19 ile ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu.

Rusya'nın siyasi sistemini değiştirmeye yönelik anayasa değişiklikleri ile ilgili 22 Nisan'da yapılacak referandumun tarihinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde değişiklik yapılacağını belirten Putin, "Anayasa değişikliği oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin tamamında ve bölgelerde durumun nasıl geliştiğini değerlendireceğiz. Sadece profesyonel görüşlere, doktorların ve uzmanların tavsiyelerine dayanarak yeni bir oylama gününe karar vereceğiz." dedi.

Putin, Rusya'da tüm çalışanların bu hafta sonu başlamak kaydıyla gelecek hafta sonuna kadar idari izinli sayılacağını da ilan ederek, "Şimdi hastalığın hızlı yayılma tehdidini önlemek son derece önemlidir. Bu yüzden gelecek hafta maaşların kesilmemesi şartıyla çalışanların idari izinli sayılacağını ilan ediyorum. Yani bu hafta sonu ilave edilerek, 28 Mart - 5 Nisan tarihleri izin yapılacak." ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankasının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında sürdürebilir bir şekilde kalkınabilmesi için adımlar atması gerektiğinin altını çizen Putin, "İstihdam alanında istikrarın korunması ve işsizliğin artmasına müsaade edilmemeli." diye konuştu.

Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine dair çeşitli tedbirler alınacağını anlatarak, "Her ay çocuklu ailelere çocuk başına 5 bin ruble ödenecek. Gelirleri yüzde 30'dan fazla düşenler için tüketici ve konut kredilerine yönelik cezalar ertelenecek." dedi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin geciken vergi ödemeleriyle ilgili cezaların erteleneceğini anlatan Putin, "Ekonomik açıdan zor durumda olan şirketlere iflas ilanı halinde 6 aylık moratoryum hakkı verilecek. Ayrıca şirketlerin temettü olarak yaptığı ödemelerin yurt dışına çıkarılması halinde yüzde 15 vergi uygulanacak." diye konuştu.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:22 Kaynak: AA

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