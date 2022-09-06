Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

06.09.2022 13:14
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusunda yapılan "Vostok-2022" askeri tatbikatını yerinde takip etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusunda yapılan "Vostok-2022" askeri tatbikatını yerinde takip etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda Vostok-2022 askeri tatbikatının ana aşamasını izledi.

Poligonda Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına, Rusya ile Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan'dan da askeri birlikler ve gözlemciler katılıyor.

Rusya'nın doğusundaki Burdunı, Goryaçiye Klyuçi, Knyaze-Volkonskiy, Lagunnoye, Sergeyevskiy, Telemba, Uspenovskiy poligonlarında ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Söz konusu tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Vostok-2022' tatbikatını izledi - Son Dakika

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