Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi

29.09.2022 20:56

Rusya Güvenlik Konseyi ile ülkede ilan edilen kısmi seferberlik sürecini istişare eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik sürecinde hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi ile ülkede ilan edilen kısmi seferberlik sürecini eden Rusya Devlet Başkanı Putin, seferberlik sürecinde hatalar yaptıklarını dile getirdi. Kısmi seferberlik kapsamında sadece askerlik tecrübesi olanların hizmete çağrılması gerektiğini belirten Putin, "Askerlik için çağrılanların birliklere gönderilmeden önce mutlaka ilave askeri eğitim almaları gerekiyor." dedi.

"BAZI KİŞİLER İÇİN AYRICALIK TANINMALIYDI"

Vatandaşların, tedarik edilen malzemeler, yaşam şartları ve diğer bazı konularda çeşitli sorular sorduklarını anlatan Putin, "Tüm hataları düzeltmeli ve gelecekte bunlara izin vermemeliyiz." diye konuştu. Putin, çok çocuklu, kronik hastalığa sahip veya yaşlı kişilerle ilgili durumların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bir hata yapılırsa, bu düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere alınanlar evlerine geri gönderilmelidir." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR NORMAL ASKERLİK YAPMAMALI"

Doktorların, normal asker gibi görev yapmalarına tepki gösteren Putin, şunları kaydetti: "Bazı doktorların veya diğer mesleklerden profesyonellerin, gerçekten ihtiyaç duyulan alanlar yerine, motorize piyade eri olarak askere alındıkları durumlar var. Neden? Askerlik şubelerine kendi imkanlarıyla gelen ve sayıları çok fazla olan gönüllüler de geri çevriliyor ve tecrübeleri olmadığı için geri çevriliyorlar. Bütün bunlar, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır."

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi - Son Dakika

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