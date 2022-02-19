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Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı - Son Dakika

Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

19.02.2022 14:34

- Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik nükleer füze kuvvetlerinin yer aldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlattı.

- Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik nükleer füze kuvvetlerinin yer aldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlattı.

Rusya'nın Ukrayna krizini yeni bir boyuta taşıması beklenen balistik ve seyir füzeleri tatbikatı başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden izledi. Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı, tatbikatı durum izleme merkezinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filoları kuvvetleri ile araçları katıldı" denildi. Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Kinzhal hipersonik füzeleri başarıyla fırlattı. Kuzey ve Karadeniz Filolarına ait gemiler ve denizaltılar, deniz ve kara hedeflerine Kalibr seyir füzeleri ve Zirkon hipersonik füzeler fırlattı. Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar Eğitim test sahasında İskender kara tabanlı seyir füzesi ve Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden, Yars kıtalararası balistik füzesi Kamçatka'daki Kura test sahasına fırlatıldı. Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları tarafından havadan fırlatılan seyir füzeleri Pemboi ve Kura menzillerindeki hedefleri vurdu. Barents Denizi'nin sularından Kuzey Filosu'na ait Karelya stratejik nükleer denizaltısından, Kura menzilinde bir balistik füze 'Sineva' (Balistik füze) fırlatıldı" denildi. Stratejik caydırıcılık özelliği taşıyan tatbikatta görevlerin eksiksiz olarak tamamlandığı belirtilerek, "Tüm füzeler belirtilen konumlarda belirlenen hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı
Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı
Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

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Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin, balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek Putin ve Lukaşenko, Rusya'nın balistik ve seyir füzeleriyle tatbikatını birlikte izleyecek Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere... Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere...

Rusya Devlet Başkanı, Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Belarus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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