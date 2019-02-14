Son Dakika Haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ortak Basın Toplantısı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ortak Basın Toplantısı...

1 saat önce

IHAAW175633-SIY/14-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib'te ne de Suriye'nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ortak Basın Toplantısı..., System.String[]
IHAAW175633-SIY/14-02-2019

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib'te ne de Suriye'nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi. 14.02.2019 17: 56: 33 TSI
NNNN - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:03 Kaynak: İHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Vladimir Putin, Politika
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