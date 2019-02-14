Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ortak Basın Toplantısı...
1 saat önce
IHAAW175633-SIY/14-02-2019- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne İdlib'te ne de Suriye'nin başka bir yerinde yeni insani krizlerin yaşanmasını istemiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:03 Kaynak: İHA
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