Üye Girişi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu

23.12.2021 19:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Toplantıda güncel konularla ilgili 55 soruyu yanıtlayan Putin, Rusya'nın ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsattı.

Bu bağlamda, ABD tarafından olumlu yanıt aldıklarına dikkati çeken Putin, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını söyledi.

Putin, "Amerikan ortaklarımız, müzakereleri gelecek yılın başında Cenevre'de başlatmaya hazır olduklarını söylüyor. Her iki taraftan da bu konuda temsilci atandı. Durumun bu yönde gelişeceğini umuyorum." dedi.

ABD'nin bu konuda "olumlu" tepki verdiğinin altını çizen Putin, "Umarım, bu ilk olumlu tepki ve çalışmaların ocak ayının başında başlatılacağının duyurulması, ilerlememize izin verecek." dedi.

Putin, söz konusu teklifleri ABD ve NATO ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) platformunda da istişare etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Doğalgaz sorununu Avrupalılar yarattı, bunu kendileri çözmeli"

Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle AB'yi suçlayan Putin, "Uzun vadeli sözleşmeleri yok etmemek gerektiğini söyledik. Avrupa Komisyonu ise bize piyasa ilişkilerine geçilmesi gerektiğini ve piyasanın bunu düzenleyeceğini söyledi. Piyasa da bunu metreküpün fiyatını 2 bin dolar olarak düzenledi." dedi.

Putin, Avrupalıların sebep olduğu doğalgaz sorunlarının yine Avrupalılar tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın gaz fiyatları konusunda yardıma hazır olduğunu belirten Putin, "Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar, onlara zamanında müdahale etsinler ve akıllı olduklarını düşünmesinler. Kendi kendilerine yarattıkları sorunları kendileri çözmeli. Biz yardıma hazırız ve bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın talepleri gaz fiyatlarındaki artışın nedeni olabilir"

Ukrayna'nın "ilkesel olarak" Rusya yerine Batı'dan doğalgazı satın aldığına dikkati çeken Putin, bunun Avrupa'da fiyatların fırlamasının sebebi olabileceğine işaret etti.

Putin, Rus enerji şirketi Gazprom'un alıcılardan talep gelmemesi nedeniyle bu hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini belirterek, "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor." diye konuştu.

Rusya'ya spot piyasasına gaz gönderme çağrıları yapıldığını ancak öncelikle uzun vadeli sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini anlatan Putin, uzun vadeli sözleşmelerdeki gaz fiyatlarının spot fiyatlardan çok daha düşük olduğunun altını çizdi.

Putin, Gazprom'un dünyada gaz ihracatını artıran tek şirket olduğunu da vurguladı.

"Afganistan'da tüm etnik grupların yönetimde temsil edilmesi gerekiyor"

Afganistan meselesine değinen Putin, Rusya ve Afganistan ilişkilerinin "iyi" yönde gelişmesinden yana olduklarını belirtti.

Putin, şöyle devam etti:

"Burada, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulmasıyla ilgili ortak çıkarlarımızı kastediyorum. Orta Asya'daki eski Sovyetler Birliği ülkeleriyle sınırlarımız açık. Elbette, aşırılıkçı unsurların bu ülkelere nüfuz etmesinin, bizde endişe ve korku yaratmaması mümkün değil. Ayrıca, Afganistan topraklarından büyük miktarda uyuşturucu sevk ediliyor. Dünya pazarında opioid'in (afyondan elde edilen uyuşturucu madde) yüzde 90'ı Afganistan menşelidir. Bu da bizi endişelendiriyor."

Afganistan'da Taliban hükümetinin Rusya tarafından tanınması ihtimalini de değerlendiren Putin, "Gerçeklerden yola çıkmak lazım. Afganistan yönetimine gelen güçlerin, tüm etnik grupların yönetimde temsil edilmesini sağlayacağından yola çıkmak gerekiyor. Sadece bu, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşacağı yönünde umut verebilir." dedi.

Putin, bu konuda uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Afgan halkına destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bunu, öncelikle Afganistan'ın ekonomisi ile Afgan toplumuna zarar veren ülkelerin yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sporun siyasallaştırılmasına karşıyız"

ABD dahil bazı ülkelerin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot etme kararını değerlendiren Putin, "Bu karar kabul edilemez ve yanlıştır." dedi.

Putin, "Eski ABD Başkanlarından biriyle konuşmuştum. O bana, Los Angeles ve Moskova'da Olimpiyatların, ABD tarafından da boykot edilmesinin büyük hata olduğunu söylemişti. Ancak ABD, aynı tırmığın üzerine basmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bunun Çin'i engellemeye yönelik girişim olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes hata yapıyor ancak herkes aynı hataları tekrarlamıyor. Ancak bu, hatanın tekrarlandığı durumdur. Bu durumda, sporun anlık siyasi sorunları çözmek için kullanılması yönündeki girişim hatadır. Onlar Çin'in gelişimini engelleyemezler. Spor ve sanat, insanları birleştirmeli, halklar ve devletler arasında sorun yaratmamalıdır. Spor kendi temel amacından yoksun bırakıldığında, tüm uluslararası topluma zarar veriliyor. Ülkeler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ortadan kaldırılıyor. Bu hatadır."

Vladimir Putin, sporun siyasallaştırılmasına her zaman karşı olduklarını vurguladı.

"Sibiryalılar, Rusya'nın altın fonudur"

Sibirya bölgesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı tatile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'i neden almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Putin, "Mişustin'i de yanımıza alacak isek kim çalışacak? Mişustin de bir yerlere gidip tatil yapıyor ve bu konuda beni arayarak bilgi veriyor. Ancak Mişustin her zaman irtibatta bulunuyor." diye konuştu.

Putin, Sibirya bölgesine 2000'lerden beri tatil için gittiğini belirterek, "Sibirya hoşuma gidiyor. Burada, benzeri olmayan ekolojik sistem ve insanlar var. Sibiryalılar, ahlaki değerler açısından, Rusya'nın altın fonudur." dedi.

"Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil"

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500
1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı! 1700 yıllık cam fanusta bulunan sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı!         
19:41
Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu         
19:27
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:27 Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:17 İETT şoförü tartıştığı bir yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu
19:09 Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:45:08. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement