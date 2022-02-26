Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

26.02.2022 18:17
Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını bildirdi.

Peskov, devlet başkanlığı sitesine yönelik siber saldırılara ilişkin, "Saldırılar sürekli yapılıyor. Web sayfası sık sık donuyor." ifadesini kullandı.

Bazı Hacker toplulukları, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Rusya'ya karşı siber savaş açmıştı.

Sosyal medyadan, dünyadaki bilgisayar korsanlarına Rusya'yı hedef alma çağrısı yapan topluluk, Kremlin'in internet sitesi dahil devlete ait pek çok siteyi erişilmez hale getirdiklerini duyurmuştu.

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Saldırı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı - Son Dakika
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