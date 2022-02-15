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Rusya Devlet Dumasından, Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısı - Son Dakika

Rusya Devlet Dumasından, Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısı

15.02.2022 15:02
Rusya Devlet Dumasından, Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etti.

Duma Genel Kurulunda Birleşik Rusya Partisinin desteklediği, Komünist Partinin hazırladığı karar tasarısı oylamaya alındı. Oylamada, 351 milletvekilinin evet oyu, 16 milletvekilinin ise hayır oyu verdiği tasarı kabul edildi.

Tasarının, önce Rusya Dışişleri Bakanlığına gönderilerek istişare edilmesine yönelik önerge ise kabul edilmedi.

Karara göre, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için "Rusya Devlet Başkanı Putin'e yapılacak çağrı" hızlı bir şekilde Kremlin'e gönderilecek.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı konuşmada, milletvekillerinin bu tanımanın, güvenlik garantilerinin sağlanması ve oradaki halkın dış tehlikelerden korunması için zemin oluşturacağına emin olduğunu ifade etti.

Komünist Partinin hazırladığı önerge ile Duma'ya taşınan ve Birleşik Rusya Partisinin desteklediği karar tasarısı dün gündeme alınmış, hızla Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesine sevk edilmişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Dumasından, Putin'e Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısı - Son Dakika


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