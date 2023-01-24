Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk - Son Dakika
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Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk

24.01.2023 20:24
Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dini görüşlere saygı gösterilmesinin "zorunluluk" olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dini görüşlere saygı gösterilmesinin "zorunluluk" olduğunu belirtti.

Zaharova, sosyal medyada yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve protestolarla ilgili açıklamasına tepki verdi.

Uluslararası toplumun, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymakla yükümlü olduğunu belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Uluslararası belgelerde ifade özgürlüğü hakkı, herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasını, hele Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içermez. Dini görüşlere saygı gösterilmesi, bir seçenek değil zorunluluktur. Stoltenberg bunu neden bilmiyor? Çünkü Batı, Avrupa'da kilit yerlere eğitimsiz insanları atıyor. Bunları yönetmek kolay. Böylece Avrupalıların birçoğu manipüle ediliyor. Eğer Anglosaksonların kontrolündeki ülkeler, herkesi var olmayan cinsiyetleri tanımaya zorluyorsa, onların milyonlarca kişinin kutsal gördüğü şeylere saygı göstermesi gerekiyor."

Stoltenberg'in açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in başkentinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve başka olaylara İsveç hükümeti hemen sert tepki göstererek, bunları kınadı. Ama ifade özgürlüğü, İsveç ve diğer tüm NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer. Bu yüzden bu tür uygunsuz hareketler otomatik olarak yasa dışı değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, Jens Stoltenberg, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil zorunluluk - Son Dakika

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