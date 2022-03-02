Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: "NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: "NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok"

02.03.2022 17:11
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: "NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ettiğini hatırlatarak, "NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ettiğini hatırlatarak, "NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rus basınına değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma riskinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Grushko, Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Grushko, "Elbette riskler ortaya çıkıyor. (Ukrayna'ya) silah tedarik programı konusunda son derece endişeliyiz ve bu durumda her şey çok tehlikeli. (NATO ile) Hiçbir olay olmayacağının garantisi yok ve bu olayların kesinlikle istenmeyen bir yöne tırmanmayacağının da garantisi yok" dedi. Rusya ile NATO arasındaki bu tür olayların potansiyel risklerine değinen Rus diplomat, Moskova yönetiminin NATO'nun Ukrayna'daki duruma askeri olarak müdahale etmemesinin "mantıklı" olduğuna inandığını kaydetti. Grushko, "Bu, NATO'nun eylemlerinde en azından bir miktar sağduyu bulunduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Ukrayna, Rusya, Silah, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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