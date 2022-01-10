Üye Girişi
Son dakika haber | Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok" - Son Dakika

Son dakika haber | Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok"

10.01.2022 22:35
Son dakika haber | Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok"

Son dakika haberi: İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD-Rusya görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD- Rusya görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise, "Rusya askerlerini kışlaya geri göndererek işgal planı olmadığını gösterebilir" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-ABD arasında yaklaşık 7,5 saat süren Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri sonrası Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, ABD'nin kendi önerdikleri taslağa ciddiyetle yaklaştığı izlenimi aldıklarını ifade ederek, "Müzakereler karmaşık, derin ve somut olarak sürdü. Muhataplarımız sunduğumuz önerilere ciddiyetle yaklaştı" dedi.

"NATO, Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin önerileri karşısında adım atmalı"

Toplantıda sundukları taslağı ABD tarafına anlattıklarını söyleyen Ryabkov, "Biz tekliflerimizin mantığını ve esaslı kısmını ABD'lilere en ayrıntılı şekilde sunduk, NATO'nun genişlememesi için yasal güvence almanın neden mutlak bir zorunluluk olduğunu, Rusya sınırlarında, topraklarımızdaki hedefleri vurabilecek saldırı silahları konuşlandırmama konusunda yasal güvenceler almamızın neden zorunlu olduğunu açıkladık" dedi.

"Yarın ABD heyeti Brüksel'de NATO müttefikleri için bilgilendirme yapacağı ve yarından sonraki gün bizim heyetimiz de orada aynı konularda çalışacağı zaman, en azından NATO çevrelerinde tüm bunların çıkmaza sokulmaması ve Rusya karşısında adım atılması gerektiği konusunda daha iyi bir anlayış gelişeceğini umuyorum" ifadelerini kullanan Ryabkov, "Bununla birlikte söz konusu adım, Rusya'nın kilit konulardaki tutumunu değiştirmesi açısından NATO'ya yönelik bir adımı değil, özellikle NATO'nun adımı olması gerekiyor" dedi.

"Batı ile ilişkilerimiz üzerinde iyileştirici etkisi var"

Ryabkov, "Biz diyaloğun devamından, bu çalışmanın kesintiye uğramamasından, diplomasinin güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi davasına hizmete devam etmesinden yanayız. Burada anlaşmak için bir altyapı var. Durumun umutsuz olduğunu düşünmüyorum. Cenevre'de yapılan müzakerelerin faydasının, daha önce görülemeyecek şekilde var olan konuları ilk kez konuşabilmemiz olduğunu düşünüyorum. Artık her şey kendi adıyla anılmış durumda ve bunun Batı ile ilişkilerimiz üzerinde iyileştirici etkisi var" diye konuştu.

"Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok"

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir amacının olmadığını ve bu konuda ABD tarafına niyetlerini aktardıklarını belirten Ryabkov, "Meslektaşlarımıza Ukrayna'ya saldırı gibi bir niyetimiz olmadığını ve olamayacağını, askeri muharebe ve güvenlik tedbirlerinin topraklarımızda gerçekleştirildiğini açıkladık. Bu konuda gerilimi tırmandırmaya yönelik bir korku senaryosuna gerek yok. Bu askeri eğitimleri kendi topraklarımızda gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ryabkov, "NATO kendi güvenliğini önemsiyor ve bu yüzden bizde güvenliğimizi önemsiyoruz. Biz gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin Ukrayna meselesinin pazarlık konusu olup olmadığı sorusuna cevap veren Ryabkov, "Ukrayna'yı işgal etme niyetimiz yok ve bu nedenle pazarlık yapılacak bir şey yok" cevabını verdi.

Ryabkov ayrıca, bugünkü toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir temas gerçekleşmediğini aktardı.

ABD KESİN KARŞI ÇIKTIĞI MADDEYİ AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise toplantı sonrası gazetecileri verdiği demeçte, Rusya'nın sunduğu taslakta yer alan, NATO'ya yeni üye katılımının durdurulmasına yönelik öneriyi kabul etmediklerini aktardı. Sherman, "ABD için kesinlikle kabul edilemez olan güvenlik tekliflerine karşı çıkmakta ısrarlıyız. NATO'nun merkezinde yer alan "açık kapı" politikasına kimsenin sor vermesine izin vermeyiz" dedi.

Ukrayna konusunda tek başlarına karar almayacaklarını ifade eden Sherman, "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar veremeyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

"RUSYA ASKERLERİNİ KIŞLAYA GERİ GÖNDEREREK İŞGAL PLANI OLMADIĞINI GÖSTEREBİLİR"

Rus tarafıyla yapılan görüşmelerde Kazakistan'daki durumun ele alınmadığını fakat Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) ve İran konularının ele alındığını söyleyen Sherman, Moskova'nın gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atması gerektiğini savundu. Rus ordusunun Ukrayna sınırından çekilmesi gerektiğini ima eden Sherman, "Rusya'nın, Ukrayna sınırında gerilimi azaltmaya yönelik adımlar atıp atmayacağına dair sorular var. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Rusya askerlerini kışlaya geri göndererek işgal planı olmadığını gösterebilir veya hangi amaçla tatbikatlar yaptıklarını açıklayabilirler" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsviçre, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: 'Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok' - Son Dakika


Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt         
00:06
Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı? Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?         
23:51
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
23:07 AK Parti MYK'da gündem 20 Aralık sonrası oy oranlarıydı!
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
22:51 Fatih Terim'i evinin önünde bekleyen taraftarları yıkan sözler
22:36 Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 00:11:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement