Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı: "Abd'li Elçilik Çalışanının Bagajından Havan Mermisi Çıktı"

Rusya Dışişleri Bakanı: "Abd'li Elçilik Çalışanının Bagajından Havan Mermisi Çıktı"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD'den açıklama beklendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD'den açıklama beklendiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını duyurarak konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediklerini aktardı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

Politika
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