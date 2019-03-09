Rusya Dışişleri Bakanı: "Abd'li Elçilik Çalışanının Bagajından Havan Mermisi Çıktı"
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD'den açıklama beklendiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
, Moskova
'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD
'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını ve konu hakkında ABD'den açıklama beklendiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li bir elçilik çalışanın bagajından havan mermisi çıktığını duyurarak konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama beklediklerini aktardı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:28 Kaynak: İHA
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