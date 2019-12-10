Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de
Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de - Son Dakika Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Lavrov Dışişleri Bakanlığı binasında şeref defterini imzaladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Lavrov'un şeref defterine, "ABD Anayasası'nın ve uluslararası ilişkilerde dünya barışı, demokrasisi ve Birleşmiş Milletler Antlaşması uğruna hizmet eden tüm Dışişleri Bakanlığı görevlilerine en iyi dileklerimle" yazdığı görüldü.Lavrov'un Trump ve Pompeo ile görüşme yapması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme! ABD, Suudilerin eski İstanbul Başkonsolosu'nu yaptırım listesine aldı ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]