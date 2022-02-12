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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

12.02.2022 15:54
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya karşı "Rus saldırganlığı" hakkında başlattığı kampanyanın kışkırtıcı hedefler izlediğini belirtti.

Lavrov, bu kampanyanın Kiev'deki yetkilileri Minsk Anlaşmalarını sabote etmeye ve Donbas sorununu zorla çözmeye yönelik zararlı girişimlere teşvik ettiğini kaydetti, Washington ve Brüksel'in Rus-Amerikan anlaşması ve güvenlik garantilerine ilişkin NATO ile anlaşma taslaklarına tepkisinin başta ittifakın genişlememesi olmak üzere Rusya için kilit hükümleri yok saydığını belirtti.

Görüşmede, ABD ve NATO'dan alınan ve sunulacak belgeleri değerlendirmenin merkezinde bu konuların yer alacağı vurgulandı. Lavrov, Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenliğin bölünmezliği konusunda en üst düzeyde verilen taahhütleri ihlal eden eylemlerin kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Taraflar, görüşmede güncel ikili ilişkilere de değindi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika


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