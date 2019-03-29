Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Uluslararası Hukuka Aykırı. Her...
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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