Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Uluslararası Hukuka Aykırı. Her...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Bu Uluslararası Hukuka Aykırı. Her...

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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