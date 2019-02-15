Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman Mevkidaşı ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman Mevkidaşı ile Görüştü

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman Mevkidaşı ile Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Münih kentinde bu sene 55'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ile Maas'ın görüşmede Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının inşası üzerine görüştüğü kaydedildi.

LAVROV, AVRUPA DİPLOMASİ BAŞKANI FEDERİCA MOGERİNİ İLE GÖRÜŞTÜ Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de konferans kapsamında bir araya geldi. Rusya tarafını temsilen Lavrov'un yanı sıra yardımcısı Sergey Ryabkov ve Aleksander Gruşko'nun da yer aldığı toplantının detayları hakkında ise iki taraftan da açıklama gelmedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Almanya, Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Dünya
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