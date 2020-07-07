Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Suriye meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Suriye meselesini görüştü.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Maas ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Suriye meselesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Siyasallaştırma ve ayrımcılık yapılmadan ve ön koşullar getirilmeden Suriyelilere insani yardımın sağlanmasıyla ilgili hedefler görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Suriye krizinin çözümünde siyasi sürecin alternatifinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, iki bakanın, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü - Son Dakika
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