Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya Geliyor
33 dakika önce
RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelecek.
RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, cuma günü düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu
Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Antalya
'ya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart Cuma günü Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Otel'de düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapacak. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: DHA
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