Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'ya Geliyor
1 saat önce
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:58 Kaynak: İHA
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