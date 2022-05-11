Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Avrupa'da savaş istemiyoruz" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Avrupa'da savaş istemiyoruz"

11.05.2022 23:33
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Avrupa'da savaş istemiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Avrupa'da savaş istemediğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Avrupa'da savaş istemediğini" söyledi.

Russia Today'in (RT) internet sitesinde yayımlanan habere göre, Lavrov, resmi ziyaret kapsamında geldiği Umman'da Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ikili, 24 Şubat'ta Moskova'nın askeri müdahalesinin ardından patlak veren Ukrayna krizinin yansımalarını ele aldı.

Lavrov görüşmede, "Ummanlı dostlarımıza Ukrayna'daki Rus askeri operasyonunun gelişmeleri hakkında bilgi verdik." diyerek, Umman'ın Ukrayna krizi konusundaki tutumunun yapıcı olduğuna ve ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Lavrov, "Avrupa'da savaş istemiyoruz. Ancak Rusya'yı yenilgiye uğratmanın gerekliliğinden bahseden Batı'dır." dedi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre de Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinde müzakerenin önemini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

Busaidi, "Umman, Ukrayna'daki durumu büyük bir ilgiyle takip ediyor ve tüm tarafları durumu ağırlaştırmamak için itidalli olmaya ve farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyor." diye konuştu.

Öte yandan Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u başkent Muskat'ta makamında kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya krizi ele alındı.

Sultan Said, söz konusu krizin uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalmanın ve siyasi anlaşmaya varmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Umman, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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